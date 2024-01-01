Ракетна загроза через МіГ-31К. По всій Україні оголошена повітряна тривога

Нагадаємо, що в новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних БПЛА типу "Шахед" - 90 одиниць. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 87 дронів вдалося збити.

Втім, внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Крім того, окупанти випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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