Ракетная угроза из-за МиГ-31К. По всей Украине объявлена воздушная тревога

Напомним, что в новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед" - 90 единиц. Атака осуществлялась волнами четырех направлений.

Спикер Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что 87 дронов удалось сбить.

Впрочем, в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.

Кроме того, оккупанты выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 по Харьковской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.

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