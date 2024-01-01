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Ракетна загроза через МіГ-31К. В Україні масштабна повітряна тривога

Україна, Понеділок 01 січня 2024 15:03
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Ракетна загроза через МіГ-31К. В Україні масштабна повітряна тривога Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

По всій Україні сьогодні, 1 січня, знову оголошена масштабна повітряна тривога. Причиною тому є зліт російських винищувачів МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.

Як повідомили у Повітряних силах, масштабна тривога в Україні знову пов'язана зі зльотом кількох російських МіГ-31К.

"Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

Ракетна загроза через МіГ-31К. В Україні масштабна повітряна тривога

Мапа повітряних тривог станом на 15:03

Також у Повітряних силах нагадали про "Шахеди", які рухаються низкою регіонів України.

Рух ударних БПЛА наразі такий:

  1. Групи ударних БПЛА типу "Shahed" в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
  2. Група БПЛА в Глухівському районі Сумської області, курс західний.
  3. Ударні БПЛА в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.

Оновлено 15:33

У низці регіонів України відбій повітряної тривоги через МіГ-31К. Водночас залишається загроза "Шахедів".

Ракетна загроза через МіГ-31К. В Україні масштабна повітряна тривога

Мапа повітряних тривог станом на 15:33

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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