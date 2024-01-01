Ракетна загроза через МіГ-31К. В Україні масштабна повітряна тривога
По всій Україні сьогодні, 1 січня, знову оголошена масштабна повітряна тривога. Причиною тому є зліт російських винищувачів МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.
Як повідомили у Повітряних силах, масштабна тривога в Україні знову пов'язана зі зльотом кількох російських МіГ-31К.
"Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.
Мапа повітряних тривог станом на 15:03
Також у Повітряних силах нагадали про "Шахеди", які рухаються низкою регіонів України.
Рух ударних БПЛА наразі такий:
- Групи ударних БПЛА типу "Shahed" в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
- Група БПЛА в Глухівському районі Сумської області, курс західний.
- Ударні БПЛА в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.
Оновлено 15:33
У низці регіонів України відбій повітряної тривоги через МіГ-31К. Водночас залишається загроза "Шахедів".
Мапа повітряних тривог станом на 15:33
Атака РФ по Україні у новорічну ніч
Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.
Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.
Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.
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