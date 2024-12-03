Ракетна програма та артилерія: Зеленський провів Ставку і озвучив головні питання

За словами Зеленського, на ставці основним питанням були доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні.

"Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. Окремо й уважно - щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - розповів президент.

Він також розповів про доповідь щодо випробування нових типів ракет та подякував їх розробникам. На Ставці було обговорено завдання по контрактах на виробництво артилерії.

"Сьогодні провів нараду з премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України", - підкреслив президент.

Ракетна програма України

У серпні цього року Зеленський вперше розповів про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". А потім він показав її використання.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федорово, одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів.