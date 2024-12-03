Ракетная программа и артиллерия: Зеленский провел Ставку и озвучил главные вопросы

По словам Зеленского, на ставке основным вопросом были доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине.

"Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты. Отдельно и внимательно - по нашей ракетной программе. Разработка, заказ, поставки", - рассказал президент.

Он также рассказал о докладе по испытанию новых типов ракет и поблагодарил их разработчиков. На Ставке были обсуждены задачи по контрактам на производство артиллерии.

"Сегодня провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушных сил. Докладывали по защите объектов энергетики и восстановительных работ. Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины", - подчеркнул президент.

Ракетная программа Украины

В августе этого года Зеленский впервые рассказал об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А потом он показал ее использование.

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федорово, одна ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов.