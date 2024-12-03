Ракетная программа и артиллерия: Зеленский провел Ставку и озвучил главные вопросы

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 декабря, провел Ставку верховного главнокомандующего. Темой было восстановление инфраструктуры и ракетная программа Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
По словам Зеленского, на ставке основным вопросом были доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине.
"Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты. Отдельно и внимательно - по нашей ракетной программе. Разработка, заказ, поставки", - рассказал президент.
Он также рассказал о докладе по испытанию новых типов ракет и поблагодарил их разработчиков. На Ставке были обсуждены задачи по контрактам на производство артиллерии.
"Сегодня провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушных сил. Докладывали по защите объектов энергетики и восстановительных работ. Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины", - подчеркнул президент.
В августе этого года Зеленский впервые рассказал об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А потом он показал ее использование.
Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федорово, одна ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов.
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