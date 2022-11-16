Небезпека зросла. Росія тримає у Чорному морі десятки "Калібрів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 14 кораблів і катерів ворожого флоту, зокремат 4 носії, споряджених двадцятьма крилатими ракетами типу "Калібр", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що росіяни продовжують застосовувати високоточні ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.

"Підрозділи ППО працюють по цілях противника, а уламки від збитих ворожих ракет і дронів можуть бути небезпечними для життя. Тому, вкотре нагадуємо про необхідність перейти в укриття та перебувати там допоки не пролунає відбій небезпеки", - додали наші воїни.