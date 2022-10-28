Ракетна небезпека зросла. Росія тримає у Чорному морі десятки "Калібрів"

Угруповання ворога нараховує 11 кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

"Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ВДК", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" вказали, що загарбники продовжують завдавати ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Зберігається загроза застосування дронів-камікадзе.

"Не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких", - додали наші воїни.