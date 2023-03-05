Ракетна небезпека. Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Варто зазначити, що до укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.

Братчук також закликав громадян не нехтувати правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, РФ може завдавати обстрілів по українській території, не прив'язуючись до якихось символічних дат.

До слова, у Повітряних силах ЗСУ очікують від партнерів постачань додаткових батарей NASAMS і ракет до них. Оскільки це б посилило наш захист від ударів ворога.

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