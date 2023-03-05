ua ru
Нд, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетна небезпека. Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Новость на русском →
Неділя 05 березня 2023 08:40
Ракетна небезпека. Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: Стало відомо, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці неділі, 5 березня, вивели у Чорне море 2 надводних і 2 підводних судна-носії крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 24 "Калібрами".

Братчук також закликав громадян не нехтувати правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги.

Варто зазначити, що до укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, РФ може завдавати обстрілів по українській території, не прив'язуючись до якихось символічних дат.

До слова, у Повітряних силах ЗСУ очікують від партнерів постачань додаткових батарей NASAMS і ракет до них. Оскільки це б посилило наш захист від ударів ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна Росії проти України
NEWS
Українські воїни відбили понад 130 атак росіян на п'ятьох напрямках, - Генштаб
Українські воїни відбили понад 130 атак росіян на п'ятьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним