Ракетная опасность. Стало известно, сколько "Калибров" держит РФ в Черном море
Российские оккупанты утром воскресенья, 5 марта, вывели в Черное море 2 надводных и 2 подводных судна-носителя крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 24 "Калибрамы".
Братчук также призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги.
Стоит отметить, что к укрытиям необходимо направляться сразу, как начинают выть сирены. Там следует находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, РФ может наносить обстрелы по украинской территории, не привязываясь к каким-либо символическим датам.
К слову, в Воздушных силах ВСУ ожидают от партнеров поставок дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Поскольку это усилило бы нашу защиту от ударов врага.
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