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Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Фото: Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У ворожому угрупованні, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування "Калібрів" - 16", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" вказали, що противник вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури.

"Будьте уважними та свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог", - додали наші воїни.

Нагадаємо, українська авіація завдала потужних ударів по скупченню ворожої техніки на півдні.

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Черное мореВійна Росії проти України