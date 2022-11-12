Українська авіація завдала потужних ударів по скупченню ворожої техніки на півдні

Фото: Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по скупченню ворожої техніки на півдні (facebook.com/831BrTA)

Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах на півдні. Наші воїни 11 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах. Своєю чергою ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання. Підтверджені втрати РФ складають: 25 солдатів;

3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С";

6 одиниць автотехніки;

склад боєприпасів у Каховському районі. "У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки", - додали в ОК "Південь".