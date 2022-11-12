Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі
У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"У ворожому угрупованні, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування "Калібрів" - 16", - зазначили українські військові.
В ОК "Південь" вказали, що противник вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури.
"Будьте уважними та свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог", - додали наші воїни.
Нагадаємо, українська авіація завдала потужних ударів по скупченню ворожої техніки на півдні.
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