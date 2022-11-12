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Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Новина українською →
Суббота 12 ноября 2022 04:15
Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море Фото: Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Во вражеской группировке, состоящей из 21 корабля, на боевом дежурстве 2 надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению "Калибров" - 16", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" указали, что противник явно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры.

"Будьте внимательными и сознательными, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог", - добавили наши воины.

Напомним, украинская авиация нанесла мощные удары по скоплению вражеской техники на юге.

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