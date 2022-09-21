Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море
В Черном море ныне находится 3 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"В Черном море маневрирует группировка вражеского флота из 12 катеров/кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 ракеты "Калибр", и 2 ВДК вместе с десантным катером", - отметили военные.
В ОК "Юг" указали, что это "то же психологическое давление с угрозой высадки десанта".
Кроме того, обратили внимание на повышенную опасность, в частности в прибрежной зоне и районе расположения объектов критической инфраструктуры.
"В море вновь усилился шторм, а значит и минная опасность. К сожалению, актуальны и ракетные удары. Поэтому пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит", - добавили в Оперативном командовании.
Напомним, ВСУ на юге поразили вражескую колонну техники, которую готовили к переправке через Днепр.
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