Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"В Черном море маневрирует группировка вражеского флота из 12 катеров/кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 ракеты "Калибр", и 2 ВДК вместе с десантным катером", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что это "то же психологическое давление с угрозой высадки десанта".

Кроме того, обратили внимание на повышенную опасность, в частности в прибрежной зоне и районе расположения объектов критической инфраструктуры.

"В море вновь усилился шторм, а значит и минная опасность. К сожалению, актуальны и ракетные удары. Поэтому пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит", - добавили в Оперативном командовании.