Ракетна небезпека. Росія запустила "Калібри" з Чорного моря

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Після 11:00 сигнали повітряної тривоги пролунали у Києві, а після 11:30 у західних та східних областях.

Карта повітряних тривог станом на 11:35

Моніторингові групи повідомляють, що є загроза ракетної атаки для Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської та Вінницької областей, а також Києва.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив жителів про підвищену небезпеку в регіоні.

Ракети прямують на північ

Повітряні сили ЗСУ заявили, що декілька ракет типу "Калібр" прямують на північ України. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також закликав українців перебувати в укриттях.

Біля Києва працює ППО

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в області та на підступах до Києва працює ППО.

Вибухи у Києві

Жителі столиці повідомляють про звуки вибухів. Пізніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію.

"Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети", - написав Кличко.

Загроза балістики

Тим часом Повітряні сили попередили про загрозу атаки балістичних ракет. Жителів центральних, східних та західних областей закликають бути в укриттях.

Військові додали, що є загроза ударів балістикою по Києву та області.

Нові пуски ракет

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет з напрямку Новоросійська у Краснодарському краї РФ.

Атаки Росії

Російська армія з травня майже щоночі атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед". Росія також почала частіше випускати гіперзвукові ракети "Кинджал".

Ця ніч не стала виключенням, російські окупанти намагалися атакувати південь України дронами. Сили ППО збили два "Шахеда" у Миколаївській області. На щастя, влучань не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.