Ракетна небезпека. Росія запустила "Калібри" з Чорного моря

Українців попередили про загрозу ракетної атаки 16 червня. Росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Після 11:00 сигнали повітряної тривоги пролунали у Києві, а після 11:30 у західних та східних областях.
Карта повітряних тривог станом на 11:35
Моніторингові групи повідомляють, що є загроза ракетної атаки для Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської та Вінницької областей, а також Києва.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив жителів про підвищену небезпеку в регіоні.
Повітряні сили ЗСУ заявили, що декілька ракет типу "Калібр" прямують на північ України. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також закликав українців перебувати в укриттях.
Київська міська військова адміністрація повідомила, що в області та на підступах до Києва працює ППО.
Жителі столиці повідомляють про звуки вибухів. Пізніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію.
"Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети", - написав Кличко.
Тим часом Повітряні сили попередили про загрозу атаки балістичних ракет. Жителів центральних, східних та західних областей закликають бути в укриттях.
Військові додали, що є загроза ударів балістикою по Києву та області.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет з напрямку Новоросійська у Краснодарському краї РФ.
Російська армія з травня майже щоночі атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед". Росія також почала частіше випускати гіперзвукові ракети "Кинджал".
Ця ніч не стала виключенням, російські окупанти намагалися атакувати південь України дронами. Сили ППО збили два "Шахеда" у Миколаївській області. На щастя, влучань не було.
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