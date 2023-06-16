Ракетная опасность. Россия запустила "Калибры" из Черного моря

Украинцев предупредили об угрозе ракетной атаки 16 июня. Россияне запустили "Калибры" из акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в части областей Украины объявили воздушную тревогу. После 11:00 сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве и западных областях.
Карта воздушных тревог по состоянию на 11:20
Мониторинговые группы сообщают, что существует угроза ракетной атаки для Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областей, а также Киева.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил жителей об опасности в регионе.
Воздушные силы ВСУ заявили, что несколько ракет типа "Калибр" направляются на север Украины. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также призвал украинцев находиться в укрытиях.
Киевская городская военная администрация сообщила, что в области и на подступах к Киеву работает ПВО.
Российская армия с мая почти каждую ночь атакует Украину ракетами и дронами-камикадзе иранского производства типа "Шахед". Россия также начала чаще выпускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Эта ночь не стала исключением, российские оккупанты пытались атаковать юг Украины дронами. Силы ПВО сбили два "Шахеда" в Николаевской области. К счастью, попаданий не было.
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