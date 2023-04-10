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Ракетна небезпека. РФ тримає у Чорному морі кораблі з "Калібрами", - Братчук

Фото: РФ тримає у Чорному морі кораблі з "Калібрами" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в понеділок, 10 квітня, вивели у Чорне море кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Наявність ворожих ракетоносіїв на бойовому чергуванні свідчить про високу імовірність атак", - попередив посадовець.

Водночас Братчук закликав гррмадян дотримуватись відповідних правил поведінки під час повітряної тривоги.

Варто зазначити, що до укриття потрібно пройти негайно, як тільки починають вити сирени. У сховищах слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року РФ завдала по території України 5 тисяч ракетних, понад 3 тисячі авіаційних та 1,1 тисячі ударів безпілотниками.

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Черное мореВійна Росії проти України