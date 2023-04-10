ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетна небезпека. РФ тримає у Чорному морі кораблі з "Калібрами", - Братчук

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 07:35
Ракетна небезпека. РФ тримає у Чорному морі кораблі з "Калібрами", - Братчук Фото: РФ тримає у Чорному морі кораблі з "Калібрами" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в понеділок, 10 квітня, вивели у Чорне море кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Наявність ворожих ракетоносіїв на бойовому чергуванні свідчить про високу імовірність атак", - попередив посадовець.

Водночас Братчук закликав гррмадян дотримуватись відповідних правил поведінки під час повітряної тривоги.

Варто зазначити, що до укриття потрібно пройти негайно, як тільки починають вити сирени. У сховищах слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року РФ завдала по території України 5 тисяч ракетних, понад 3 тисячі авіаційних та 1,1 тисячі ударів безпілотниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна Росії проти України
NEWS
Українські воїни відбили близько 60 атак і знищили 4 ЗРК та 5 станцій РЕБ росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили близько 60 атак і знищили 4 ЗРК та 5 станцій РЕБ росіян, - Генштаб
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені