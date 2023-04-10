Ракетна небезпека. РФ тримає у Чорному морі кораблі з "Калібрами", - Братчук

Фото: РФ тримає у Чорному морі кораблі з "Калібрами" (Скриншот із відео)

Російські окупанти в понеділок, 10 квітня, вивели у Чорне море кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.