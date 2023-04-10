Ракетная опасность. РФ держит в Черном море корабли с "Калибрами", - Братчук

Российские оккупанты в понедельник, 10 апреля, вывели в Черное море корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Наличие вражеских ракетоносителей на боевом дежурстве свидетельствует о высокой вероятности атак", - предупредил чиновник.

В то же время Братчук призвал граждан соблюдать соответствующие правила поведения во время воздушной тревоги.

Стоит отметить, что в укрытия нужно пройти немедленно, как только начинают выть сирены. В хранилищах следует находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.