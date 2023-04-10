Ракетная опасность. РФ держит в Черном море корабли с "Калибрами", - Братчук
Российские оккупанты в понедельник, 10 апреля, вывели в Черное море корабли с крылатыми ракетами "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Наличие вражеских ракетоносителей на боевом дежурстве свидетельствует о высокой вероятности атак", - предупредил чиновник.
В то же время Братчук призвал граждан соблюдать соответствующие правила поведения во время воздушной тревоги.
Стоит отметить, что в укрытия нужно пройти немедленно, как только начинают выть сирены. В хранилищах следует находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, с 24 февраля 2022 года РФ нанесла по территории Украины 5 тысяч ракетных, более 3 тысяч авиационных и 1,1 тысяч ударов беспилотниками.
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