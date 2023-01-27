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Ракетна небезпека. Братчук розповів, скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

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П'ятниця 27 січня 2023 07:58
Ракетна небезпека. Братчук розповів, скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: Росія тримає у Чорному морі 20 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці п'ятниці, 27 січня, вивели у Чорне море 4 судна-носії крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 20 "Калібрами".

Варто зазначити, що громадяни повинні дотримуватися алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги.

До укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, росіяни 26 січня випустили по Україні 55 ракет, 47 з яких знищили сили протиповітряної оборони.

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Черное море Війна Росії проти України
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