Ракетная опасность. Братчук рассказал, сколько "Калибров" держит РФ в Черном море
Фото: Россия держит в Черном море 20 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот из видео)
Российские оккупанты утром пятницы, 27 января, вывели в Черное море 4 судна-носителя крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 20 "Калибрамы".
Следует отметить, что граждане должны придерживаться алгоритмов и правил действий по сигналам воздушной тревоги.
К укрытям необходимо идти сразу, как начинают выть сирены. Там следует находиться, пока не будет данных об отбое.
Напомним, россияне 26 января выпустили по Украине 55 ракет, 47 из которых уничтожили силы противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.