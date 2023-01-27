Ракетная опасность. Братчук рассказал, сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Фото: Россия держит в Черном море 20 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот из видео)

Российские оккупанты утром пятницы, 27 января, вывели в Черное море 4 судна-носителя крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 20 "Калибрамы". Следует отметить, что граждане должны придерживаться алгоритмов и правил действий по сигналам воздушной тревоги. К укрытям необходимо идти сразу, как начинают выть сирены. Там следует находиться, пока не будет данных об отбое.