Ракетна небезпека. Братчук розповів, скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 12 кораблів, з яких 3 - судна-носії крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телемарафону.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 20 "Калібрами".

"Через штормове попередження у морі ситуація може швидко змінитися, однак це повністю не виключає ймовірність ракетних ударів", - зазначив Братчук.

Водночас посадовець попередив про вибухонебезпечні предмети в акваторії. За його словами, існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

"У разі виявлення морської мін або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати", - підкреслив речник.