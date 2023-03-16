UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетна небезпека. Братчук розповів, скільки носіїв "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Фото: Росія тримає у Чорному морі 4 судна-носії крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці четверга, 16 березня, вивели у Чорне море декілька суден із крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Ситуація у морі без змін - 4 ракетоносія ворога продовжують чатувати", - зазначив прессекретар ОВА.

Братчук також вказав, що в акваторії та на узбережжі існує мінно-вибухова небезпека, водночас наголосивши, що купатися у чорноморських водах заборонено.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже випустили по Україні понад 5 000 ракет і понад 1 тисячу дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореВійна Росії проти України