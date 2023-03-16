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Ракетная опасность. Братчук рассказал, сколько носителей "Калибров" держит РФ в Черном море

Фото: Россия держит в Черном море 4 судна-носителя крылатых ракет "Калибр" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром четверга, 16 марта, вывели в Черное море несколько судов с крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Ситуация в море без изменений - 4 ракетоносителя врага продолжают подстерегать", - отметил пресс-секретарь ОВА.

Братчук также указал, что в акватории и на побережье существует минно-взрывная опасность, подчеркнув, что купаться в черноморских водах запрещено.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российские кафиры уже выпустили по Украине более 5 000 ракет и более 1 тысячи дронов-камикадзе.

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