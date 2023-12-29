Ракетна небезпека. В більшості областей України оголосили повітряну тривогу

У Києві та низці центральних областей оголошено тривогу, є загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про загрозу пусків крилатих ракет.

Раніше Повітряні сили повідомили про виліт 9 бортів Ту-95МС, з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Станом на 5:05, мапа повтряних тривог виглядає так:

Мапа: https://alerts.in.ua/

Нічний обстріл України 29 грудня

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Згодом пролунали вибухи в Яворівському районі Львівської області та у Львові. Працювали сили ППО.

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