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Ракетная опасность. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

Украина, Пятница 29 декабря 2023 05:05
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Ракетная опасность. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде центральных областей объявлена тревога, есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская области - ракетная опасность!", - говорится в сообщении.

Также сообщается об угрозе пусков крылатых ракет.

Ранее Воздушные силы сообщили о вылете 9 бортов Ту-95МС, с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

По состоянию на 5:05, карта воздушных тревог выглядит так:

Ракетная опасность. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

Карта: https://alerts.in.ua/

Ночной обстрел Украины 29 декабря

Сегодня ночью, 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Позже прогремели взрывы в Яворовском районе Львовской области и во Львове. Работали силы ПВО.

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Война России против Украины ракетный удар
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