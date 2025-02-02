Ракетна атака вранці: окупанти вдарили по Криворізькому району

Глава ОВА заявив у своєму Telegram, що ранок на Дніпропетровщині "розпочався з повітряної тривоги", і в Криворізькому районі "було гучно".

Подробиць щодо ворожої ракетної атаки на регіон він не надав, проте чиновник зазначив, що деталі наразі з'ясовуються.

Як розповів глава Ради оборони Кривого Рогу, вранці була ворожа атака на регіон.

"Вранці ворог атакував Криворізький район. Деталі уточнюються", - йдеться в його публікації в мережі.

Разом з тим Вілкул зауважив, що у Кривому Розі "усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють".

У Повітряних силах заявляли майже о сьомій ранку про загрозу балістики з південного напрямку. Потім одразу військові поінформували, що була зафіксована швидкісна ціль, яка рухалася в напрямку Кривого Рогу.

О 07:24 у Повітряних силах заявили про відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння.