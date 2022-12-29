Ракетная атака на Украину: взрывы во Львове

Во время ракетной атаки на Украину 29 декабря во Львове прогремели взрывы. В области работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал он. Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил: "Во Львовской области работает ПВО. Детали позже". Позже Козицкий сообщил: "Часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили. Есть угроза повторных ударов".