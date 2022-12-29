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Ракетная атака на Украину: взрывы во Львове

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 09:28
Ракетная атака на Украину: взрывы во Львове Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во время ракетной атаки на Украину 29 декабря во Львове прогремели взрывы. В области работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил: "Во Львовской области работает ПВО. Детали позже".

Позже Козицкий сообщил: "Часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили. Есть угроза повторных ударов".

Российская армия утром 29 декабря вновь атаковала ракетами Украину. Ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

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