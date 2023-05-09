Ракетная атака россиян не нанесла вреда энергосистеме, - "Укрэнерго"

Ракетные атаки россиян вечером 8 мая и в ночь на 9 мая не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" в Telegram .

В то же время из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые постоянно страдают от врага, отметили в пресс-службе.

В частности, в Черниговской области в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для возобновления питания. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было возобновлено. Энергетики работают над восстановлением.

По данным пресс-службы, производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Благодаря все еще продолжающемуся паводку гидроэлектростанции продолжают активную работу на протяжении всех суток. Также сезонно усиленно работают ветровые и солнечные электростанции. Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует.