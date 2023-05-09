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Ракетная атака россиян не нанесла вреда энергосистеме, - "Укрэнерго"

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Украина, Вторник 09 мая 2023 10:54
Ракетная атака россиян не нанесла вреда энергосистеме, - "Укрэнерго" Фото: Ракетный обстрел 9 мая не нанес ущерба энергосистеме (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ракетные атаки россиян вечером 8 мая и в ночь на 9 мая не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" в Telegram .

В то же время из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые постоянно страдают от врага, отметили в пресс-службе.

В частности, в Черниговской области в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для возобновления питания. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было возобновлено. Энергетики работают над восстановлением.

По данным пресс-службы, производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Благодаря все еще продолжающемуся паводку гидроэлектростанции продолжают активную работу на протяжении всех суток. Также сезонно усиленно работают ветровые и солнечные электростанции. Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует.

Напомним, российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования "Калибр" и Х-101/Х-555, из которых 23 уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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