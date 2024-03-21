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Ракетна атака росіян на Київ: стало відомо про перших постраждалих

Фото: росіяни атакували Київ ракетами, є постраждалі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська вранці 21 березня атакували Київ ракетами. На даний момент відомо про вісьмох потерпілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

"Вже 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Поки що без госпіталізацій. Усім медики надали допомогу на місці", - повідомив мер.

 

Атака росіян на Київ

Вранці 21 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про пуски крилатих ракет.

Раніше ми писали, що росіяни атакували столицю ракетами "Кінжал". Місцеві мешканці чули вибухи. Міська влада повідомляла про роботу ППО.

Уламки ракет впали у трьох районах столиці. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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Київ