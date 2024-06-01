UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетна атака РФ: у Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок нічної ракетної атаки з боку Росії вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кіровоградської ОВА Андрія Райковича у Telegram.

"Сьогодні зранку - ворожа ракетна атака на Кіровоградщину. Вражений обʼєкт енергетичної інфраструктури", - написав він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Всі відповідні служби вже працюють.

Російська атака дронами і ракетами в ніч проти 1 червня

В ніч на 1 червня Росія атакувала Україну ракетами і ударними БПЛА. Повітряну тривогу оголошували по всій території країни.

Повідомлялося про вибухи у Київській області, Вінниці, Запоріжжі.

Вінницька ОВА повідомила, що внаслідок падіння уламків ворожого дрона зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Зранку Міненерго повідомило, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКіровоградська областьВійна в Україні