Ракетна атака РФ: у Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури

Внаслідок нічної ракетної атаки з боку Росії вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кіровоградської ОВА Андрія Райковича у Telegram.
"Сьогодні зранку - ворожа ракетна атака на Кіровоградщину. Вражений обʼєкт енергетичної інфраструктури", - написав він.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Всі відповідні служби вже працюють.
В ніч на 1 червня Росія атакувала Україну ракетами і ударними БПЛА. Повітряну тривогу оголошували по всій території країни.
Повідомлялося про вибухи у Київській області, Вінниці, Запоріжжі.
Вінницька ОВА повідомила, що внаслідок падіння уламків ворожого дрона зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.
Зранку Міненерго повідомило, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України.
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