Ракетная атака РФ: в Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры

В результате ночной ракетной атаки со стороны России поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.
"Сегодня утром – вражеская ракетная атака на Кировоградскую область. Поражен объект энергетической инфраструктуры", – написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Все соответствующие службы уже работают.
В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.
Сообщалось о взрывах в Киевской области, Виннице, Запорожье.
Винницкая ОВА сообщила, что в результате падения обломков вражеского дрона вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.
Утром Минэнерго сообщило, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.
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