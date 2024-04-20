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Ракетная атака: на юге Украины работает ПВО

Суббота 20 апреля 2024 06:07
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Ракетная атака: на юге Украины работает ПВО Фото: на юге Украины работает ПВО из-за российской ракетной атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На юге Украины, в частности в Одесской области, ранним утром 20 апреля работают силы и средства противовоздушной обороны из-за вражеской ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Жителей региона просят находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги, а также соблюдать "информ-тишину", не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

"Идет боевая работа. Напоминаем! Это также может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны караулить вам жизнь! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны, - говорится в объявлении представителей ОК "Юг".

Как уточнил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, противовоздушная оборона, в частности, работает в Одесской области.

"Одесская область. Идет боевая работа Сил обороны", - написал он в своем Telegram.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации движения управляемой авиационной ракеты, предположительно Х-59, в направлении Одесской области. Она была запущена со стороны Черного моря.

Воздушная атака в ночь на 20 апреля

Ранее сообщалось, что в эту ночь в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Как рассказали в командовании Воздушных сил, она связана с угрозой вражеских авиаударов, в том числе с применением ракетного вооружения.

Около пяти утра в Запорожье раздался взрыв, вероятно из-за удара россиян баллистикой. Перед тем военные заявили, что была замечена вражеская управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, летевшая в направлении Полтавской области, а затем сменившая курс на Днепр.

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