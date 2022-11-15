UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетна атака. У Львові та Рівному повідомляють про вибухи, у Києві – повторні

Фото: російські військові завдали ракетних ударів по Львову та Рівному (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вдарили по Львову. В обласному центрі було чути кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового та кореспондентів РБК-Україна.

Внаслідок обстрілу частина міста залишилася без електропостачання. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького у регіоні також відпрацювали сили ППО.

За даними мера Рівного Олександра Третьяка, російські військові завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого деякі частини міста залишилися без електрики.

Також журналісти РБК-Україна повідомляють про нові вибухи у Києві.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше Кличко розповів, що російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News