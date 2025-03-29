Ракетна атака з Лівану: Ізраїль завдав нового удару у відповідь по терористах

Загострення на Близькому Сході

У вересні минулого року ізраїльська армія почала військову операцію на півдні Лівану проти бойовиків "Хезболли". Перед цим ЦАХАЛ ліквідувала майже всіх лідерів ісламського угруповання.

У листопаді сторони домовилися про перемир'я. Згідно з угодою, ізраїльські війська впродовж 60 днів залишають Ліван, а регулярні Збройні сили Лівану беруть під контроль південні райони країни щоб не дозволити бойовикам повернутися.

Однак де-факто перемир'я повноцінно не працює. Армія Ізраїлю регулярно завдає ударів по об'єктах ісламістів.

Так, 28 березня армія Ізраїлю вдарила по складу з безпілотниками "Хезболли" у передмісті Бейрута. Атака також стала відповіддю на ракетний удар бойовиків.

В середині березня, ЦАХАЛ атакувала командний центр сил "Радван" на півдні Лівану.

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