Ракетная атака из Ливана: Израиль нанес новый ответный удар по террористам

После утреннего ракетного обстрела из Ливана, Израиль в ответ атаковал командные центры и другие военные объекты группировки "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что израильская армия нанесла удары по командным центрам, объектам инфраструктуры, пусковым установкам и террористам на юге Ливана.
В ЦАХАЛ отметили, что утром в пятницу, 28 марта, боевики "Хезболлы" обстреляли ракетами с территории Ливана район Верхней Галилеи на севере Израиля.
Военные назвали это вопиющим нарушением договоренностей между странами, которое представляет прямую угрозу гражданскому населению Государства Израиль.
"Государство Ливан несет ответственность за соблюдение соглашения. ЦАХАЛ будет действовать с целью устранения любой угрозы гражданскому населению Государства Израиль", - отметили военные.
В сентябре прошлого года израильская армия начала военную операцию на юге Ливана против боевиков "Хезболлы". Перед этим ЦАХАЛ ликвидировала почти всех лидеров исламской группировки.
В ноябре стороны договорились о перемирии. Согласно договору, израильские войска в течение 60 дней покидают Ливан, а регулярные Вооруженные силы Ливана берут под контроль южные районы страны, чтобы не позволить боевикам вернуться.
Однако де-факто перемирие полноценно не работает. Армия Израиля регулярно наносит удары по объектам исламистов.
Так, 28 марта армия Израиля ударила по складу с беспилотниками "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Атака также стала ответом на ракетный удар боевиков.
В середине марта, ЦАХАЛ атаковала командный центр сил "Радван" на юге Ливана.
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