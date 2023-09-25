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Ракетна атака. У Кривому Розі пролунали вибухи

Фото: у кривому Розі пролунали вибухи через ворожий ракетний удар (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі пролунали вибухи вночі 25 вересня під час повітряної тривоги через ракетну атаку окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Вибухи пролунали у місті близько 00:50. Крім того, близько 01:07 у місті пролунали повторні вибухи.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію ворожих ракет типу "Калібр" у напрямку міста. Їхні російські загарбники запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Жителів Кривого Рогу закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

Так, військові заявили про швидкісні цілі противника у напрямку Кривого Рогу. Таке оголошення прозвучало близько 01.08.

Повітряна атака вночі 25 вересня

Цієї ночі російські окупанти влаштували чергову повітряну атаку по містах України. Вона стала комбінованою. Так, противник для ударів застосовував ударні дрони, ракети типу "Калібр" та "Онікс".

Тривога була оголошена на всій території країни. У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника.

Потужні вибухи пролунали в Одесі, по якій ворог бив "Шахедами", "Калібрами" та "Оніксами". Місцева влада повідомила про роботу ППО.

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Кривий Рігвибухиракетна атака