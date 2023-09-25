Ракетна атака. У Кривому Розі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у місті близько 00:50. Крім того, близько 01:07 у місті пролунали повторні вибухи.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію ворожих ракет типу "Калібр" у напрямку міста. Їхні російські загарбники запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Жителів Кривого Рогу закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

Так, військові заявили про швидкісні цілі противника у напрямку Кривого Рогу. Таке оголошення прозвучало близько 01.08.

Повітряна атака вночі 25 вересня

Цієї ночі російські окупанти влаштували чергову повітряну атаку по містах України. Вона стала комбінованою. Так, противник для ударів застосовував ударні дрони, ракети типу "Калібр" та "Онікс".

Тривога була оголошена на всій території країни. У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника.

Потужні вибухи пролунали в Одесі, по якій ворог бив "Шахедами", "Калібрами" та "Оніксами". Місцева влада повідомила про роботу ППО.