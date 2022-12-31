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Ракетна атака на Київ: у ОП показали наслідки удару по готелю

Фото: росіяни вдарили по готелі у Києві (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вдень 31 грудня завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зруйновано один із готелів. З'явилися перші кадри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом'янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята"... Розбитий готель у серці столиці - це їхня радість за святковим столом", - написав він.

Як відомо, сьогодні російські війська знову масовано атакували ракетами українські міста. Зокрема, кілька "прильотів" зафіксовано у Києві. Внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте за посиланням .

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Київракетный удар