Ракетная атака на Киев: в ОП показали последствия удара по отелю

Российские войска днем 31 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. Вследствие атаки разрушен один из отелей. Появились первые кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Российский новый год за праздничным столом - это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники"... Разбитая гостиница в сердце столицы - это их радость за праздничным столом", - написал он.

Как известно, сегодня российские войска вновь массированно атаковали ракетами украинские города. В частности, несколько "прилетов" зафиксировано в Киеве. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

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