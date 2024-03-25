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Ракетна атака на Київ: у Печерському районі під завалами можуть бути люди

Понеділок 25 березня 2024 12:05
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Ракетна атака на Київ: у Печерському районі під завалами можуть бути люди Фото: рятувальники на місці руйнування будівлі в Печерському районі столиці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

В Печерському районі Києва внаслідок ракетного удару РФ завалилася будівля. Під її завалами можуть знаходитися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС в Telegram.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що у будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

За даними КМВА, у Печерському районі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю.

"Руйнація на площі приблизно 100 м.кв. Без послідуючого горіння", - йдеться у повідомленні.

Атака на Київ

Зранку 25 березня у Києві оголосили повітряну тривогу. Разом з тим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на Київ.

Після цього у столиці пролунали вибухи. При цьому у КМВА повідомляли про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що в Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

Наразі відомо про пʼятеро постраждалих, серед яких підліток.

Детальніше про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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