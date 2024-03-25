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Ракетная атака на Киев: в Печерском районе под завалами могут быть люди

Понедельник 25 марта 2024 12:05
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Ракетная атака на Киев: в Печерском районе под завалами могут быть люди Фото: спасатели на месте разрушения здания в Печерском районе столицы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Печерском районе Киева в результате ракетного удара РФ рухнуло здание. Под его завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

По данным КГВА, в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание.

"Разрушение на площади примерно 100 м.кв. Без последующего горения", - говорится в сообщении.

Атака на Киев

Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.

После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.

Позже стало известно, что в Печерском районе столицы поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

Пока известно о пяти пострадавших, среди которых подросток.

Детальнее о ракетной атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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