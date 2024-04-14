Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих різко зросло

За словами очільника області, люди постраждали у Дніпрі та Любимівській громаді.

"Трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків 62 та 39 років і 35-річна жінка залишаються у медзакладі", - розповів Лисак.

У Дніпрі в результаті падіння уламків, як додав глава ОВА, понівечені 33 приватні будинки, побито 10 авто та навантажувач. Наразі в районі падіння уламків працюють всі служби та психологи ДСНС і Нацполіції.