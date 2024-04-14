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Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих різко зросло

Фото: в результаті російської атаки на Дніпро вже 12 постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали вже 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами очільника області, люди постраждали у Дніпрі та Любимівській громаді.

"Трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків 62 та 39 років і 35-річна жінка залишаються у медзакладі", - розповів Лисак.

У Дніпрі в результаті падіння уламків, як додав глава ОВА, понівечені 33 приватні будинки, побито 10 авто та навантажувач. Наразі в районі падіння уламків працюють всі служби та психологи ДСНС і Нацполіції.

 

 

Ракетна атака на Дніпро

Ввечері 14 квітня у Дніпрі чули вибух після попередження Повітряних сил про пуск російської ракети в бік міста.

Пізніше в ОВА повідомили, що ворожа ракета була збита силами протиповітряної оборони, але від падіння уламків постраждали люди у місті та Дніпровському районі.

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обстріл ДніпраРакетна атакаДніпропетровська область