Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших резко возросло

В результате падения обломков российской ракеты, которую россияне запустили по Днепру, пострадали уже 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По словам главы области, люди пострадали в Днепре и Любимовской общине.
"Трем медицинская помощь была оказана на месте. Еще трое, среди которых и 15-летний подросток, будут лечиться дома. Двое мужчин 62 и 39 лет и 35-летняя женщина остаются в медучреждении", - рассказал Лысак.
В Днепре в результате падения обломков, как добавил глава ОВА, повреждены 33 частных дома, побиты 10 автомобилей и погрузчик. В районе падения обломков работают все службы и психологи ГСЧС и Нацполиции.
Вечером 14 апреля в Днепре слышали взрыв после предупреждения воздушных сил о пуске российской ракеты в сторону города.
Позже в ОВА сообщили, что вражеская ракета была сбита силами противовоздушной обороны, но от падения обломков пострадали люди в городе и Днепровском районе.
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