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Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших резко возросло

Фото: в результате российской атаки на Днепр уже 12 пострадавших (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате падения обломков российской ракеты, которую россияне запустили по Днепру, пострадали уже 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам главы области, люди пострадали в Днепре и Любимовской общине.

"Трем медицинская помощь была оказана на месте. Еще трое, среди которых и 15-летний подросток, будут лечиться дома. Двое мужчин 62 и 39 лет и 35-летняя женщина остаются в медучреждении", - рассказал Лысак.

В Днепре в результате падения обломков, как добавил глава ОВА, повреждены 33 частных дома, побиты 10 автомобилей и погрузчик. В районе падения обломков работают все службы и психологи ГСЧС и Нацполиции.

 

 

Ракетная атака на Днепр

Вечером 14 апреля в Днепре слышали взрыв после предупреждения воздушных сил о пуске российской ракеты в сторону города.

Позже в ОВА сообщили, что вражеская ракета была сбита силами противовоздушной обороны, но от падения обломков пострадали люди в городе и Днепровском районе.

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обстріл ДніпраРакетная атакаДнепропетровская область