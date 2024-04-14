Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших резко возросло

По словам главы области, люди пострадали в Днепре и Любимовской общине.

"Трем медицинская помощь была оказана на месте. Еще трое, среди которых и 15-летний подросток, будут лечиться дома. Двое мужчин 62 и 39 лет и 35-летняя женщина остаются в медучреждении", - рассказал Лысак.

В Днепре в результате падения обломков, как добавил глава ОВА, повреждены 33 частных дома, побиты 10 автомобилей и погрузчик. В районе падения обломков работают все службы и психологи ГСЧС и Нацполиции.