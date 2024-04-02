Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла, серед них п'ятеро дітей

"Збільшилася кількість постраждалих. За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей - від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу", - повідомив Лисак.

Також серед потерпілих й п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Оновлено 18:36

За інформацією Лисака, станом на зараз вже 13 постраждалих від ракетної атаки у Дніпрі, серед них п’ятеро дітей.

Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості.

Фото: наслідки ракетного удару РФ по Дніпру (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ракетна атака на Дніпро

Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

У Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по місту. Унаслідок цього постраждали цивільні особи.

Також у Дніпрі через російську атаку пошкоджено один із навчальних закладів.