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Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них пятеро детей

Фото: в Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Днепр 2 апреля возросло до 13 человек, среди них пятеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Увеличилось количество пострадавших. По уточненным данным, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь", - сообщил Лысак.

Также среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Обновлено 18:36

По информации Лысака, по состоянию на сейчас уже 13 пострадавших от ракетной атаки в Днепре, среди них пятеро детей.

Госпитализированы восемь раненых. Все в состоянии средней тяжести.

Ракетная атака на Днепр

Ранее в Днепре местные жители услышали взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В Воздушных силах к взрывам предупреждали, что в направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета.

Позже стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по городу. В результате пострадали гражданские лица.

Также в Днепре из-за российской атаки повреждено одно из учебных заведений.

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