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Ракетна атака на Чернігівську область: поліція показала наслідки

Фото: росіяни атакували Чернігівську область (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація вдарила ракетами по Чернігівській області. Правоохоронці показали фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Сьогодні, 24 листопада, окупанти завдали авіаударів по Чернігівській області.

"Внаслідок ворожої атаки у Корюківському районі поранений 28-річний місцевий мешканець, пошкоджено господарські споруди", - нагадали в поліції.

 

Фото: росіяни атакували Чернігівську область (t.me/UA_National_Police)

Правоохоронці повідомили, що наразі документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

 

Нагадаємо, що раніше сьогодні росіяни завдали удару по Чернігівській області. Детальніше про атаку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що і в Києві за сьогодні вже кілька разів оголошували сигнал повітряної тривоги.

Надвечір навіть було чути звуки вибухів, в Києві працювали сили ППО. Після чого в столиці оголосили відбій тривоги.

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ЧернігівВійна Росії проти України