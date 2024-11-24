Ракетна атака на Чернігівську область: поліція показала наслідки

Російська Федерація вдарила ракетами по Чернігівській області. Правоохоронці показали фото наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Сьогодні, 24 листопада, окупанти завдали авіаударів по Чернігівській області.
"Внаслідок ворожої атаки у Корюківському районі поранений 28-річний місцевий мешканець, пошкоджено господарські споруди", - нагадали в поліції.
Фото: росіяни атакували Чернігівську область (t.me/UA_National_Police)
Правоохоронці повідомили, що наразі документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.
Нагадаємо, що раніше сьогодні росіяни завдали удару по Чернігівській області. Детальніше про атаку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що і в Києві за сьогодні вже кілька разів оголошували сигнал повітряної тривоги.
Надвечір навіть було чути звуки вибухів, в Києві працювали сили ППО. Після чого в столиці оголосили відбій тривоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.