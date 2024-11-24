Ракетна атака на Чернігівську область: поліція показала наслідки

Нагадаємо, що раніше сьогодні росіяни завдали удару по Чернігівській області. Детальніше про атаку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що і в Києві за сьогодні вже кілька разів оголошували сигнал повітряної тривоги.

Надвечір навіть було чути звуки вибухів, в Києві працювали сили ППО. Після чого в столиці оголосили відбій тривоги.

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