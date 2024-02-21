Ракети залітають в Казахстан. ЗМІ дізналися, як Росія тестує зброю, яку використовує проти України

Зенітні та балістичні ракети, які випробовують на російському ракетному полігоні в Астраханській області, летять у бік Казахстану і падають у Бокейорді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новая газета Европа ".

Як повідомляє видання, там розташований степ, де розташований особливо охоронюваний природний заказник.

Журналісти заявили, що після випробувань на полігоні "Капустин Яр" ракети полетять вбивати українців, але спочатку їх перевіряють на казахах.

Ракети скидають паливо в їхній степ, уламки падають біля їхніх будинків, вбивають їхню худобу, а пожежі внаслідок падіння казахи гасять самі.

Зазначається, що ще важчі екологічні наслідки. Дорослі в Бокейорді помирають від раку, а діти народжуються з інвалідністю.

У статті йдеться, що коли Казахстан став незалежним, випробування російських ракет на його території не припинилися, тепер республіка здає в оренду землі під полігони.

"Оренда" для випробувань

За свідченнями місцевого гіда-підприємця, випробувальний полігон став катастрофою для місцевої флори та фауни. На додаток, він напряму впливає на економічний розвиток регіону у галузі тваринництва.

"Я за оренду землі для худоби плачу більше. У росіян тайга є, чому там не випробовують? Вони ракети запускають тільки тоді, коли вітер із заходу, з боку Кап-Яру, і осколки в наш бік летять", - наголошує Нагім Тажмуратов.

За його словами, у такі дні місцеві мешканці навіть не мають змоги вийти із дому, адже траєкторія падіння завжди невідома.

"Були випадки, коли перед випробуваннями російські військові приїжджали до нас і вивозили жителів аулів за 10 кілометрів", - каже він.

У статті зауважують, що полігон у Бокейорді займає половину всієї площі району - 943 тисячі гектарів. За оренду всіх полігонів Росія платить по 2,3 долара за гектар на рік.