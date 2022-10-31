Ракети вдарили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВ Андрія Райковича.

За словами голови ОВА, за попередньою інформацією, в результаті обстрілу ніхто не постраждав. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків пожежі.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку окупанти атакують міста України ракетами. У столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько 10 вибухів. Частину ракет було знищено системами протиповітряної оборони, проте дехто потрапив у ціль.

Також ми писали, що повітряна тривога оголошена на всій території України, крім тимчасово окупованого Криму.

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