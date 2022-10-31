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Ракеты ударили в объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области

Фото: российские военные ракетами нанесли удар по Светловодску Кировоградской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты ракетами ударили по объекту энергетической инфраструктуры в районе Светловодска Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

По словам главы ОВА, по предварительной информации в результате обстрела никто не пострадал. Спасатели продолжают ликвидацию последствий пожара.

Напомним, сегодня с самого утра оккупанты атакуют города Украины ракетами. В столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около 10 взрывов. Часть ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.

Также мы писали, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

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