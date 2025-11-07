Ракети Tomahawk і не тільки: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України

За її словами, обговорення все ще триває, і "у нас" є багато делегацій, які працюють над збільшенням фінансових ресурсів для закупівлі більшого військового потенціалу у США.

"Йдеться не тільки про Tomahawk, а й про різні типи інших ракет великої і малої дальності, і я можу сказати тільки одне: це дуже позитивно", - сказала вона в інтерв'ю Balance of Power.

Також посол відповіла на запитання про неодноразові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, що трапилися за останні тижні.

Стефанишина зазначила, що "це безперечно дуже складний період для України".

"Ми старанно працюємо над тим, щоб надати Україні більше можливостей протиповітряної оборони. Ми можемо пережити цю зиму і ще одну, але це не означає, що ми чинимо правильно", - сказала посол у США.

Вона додала, що будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйнята як "щось, що дає їм зелене світло на нарощування своїх можливостей".